Biden öğrenci kredileri geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Mayıs'a uzattı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Mayıs'a kadar uzattı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Şubat'ta başlayacağını anımsatarak, bu süreyi 1 Mayıs'a uzattığını bildirdi.

Hem salgını yönetmeye hem de ekonomiyi güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.