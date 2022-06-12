Biden, orman yangınlarının sürdüğü New Mexico eyaletini ziyaret etti - Son Dakika
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Biden, orman yangınlarının sürdüğü New Mexico eyaletini ziyaret etti

12.06.2022 03:41
Biden, orman yangınlarının sürdüğü New Mexico eyaletini ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan New Mexico'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan New Mexico'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Biden, New Mexico eyaletinin Santa Fe kentini ziyaret ederek, eyalette süren yangınları değerlendirdi.

Yangını söndürme çalışmalarına ilişkin federal ve eyalet yetkililerinden bilgi alan Biden, iklim değişikliği sürdüğü müddetçe orman yangınlarının da kuvvetleneceğini belirterek, bununla mücadele edilmesi gerektiği mesajı verdi.

Biden, federal hükümet olarak da eyalete gereken yardımları vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji konusunda gereken adımları attıklarını vurgulayan Biden, "Bu arada rüzgar türbinleri kansere yol açmıyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, orman yangınlarının sürdüğü New Mexico eyaletini ziyaret etti - Son Dakika

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