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Biden özel sigorta şirketlerini azarladı - Son Dakika

Biden özel sigorta şirketlerini azarladı

02.09.2021 20:36

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın neden olduğu hasarı ödemek istemeyen sigorta şirketlerine seslenerek, "İnce yazıların ve teknik detayların arkasına saklanmayın.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın neden olduğu hasarı ödemek istemeyen sigorta şirketlerine seslenerek, "İnce yazıların ve teknik detayların arkasına saklanmayın. Doğru olanı yapın" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD tarihinin en büyük beşinci kasırgası olan Ida Kasırgası'ndan etkilenen bölgelere verilecek yardımlar hakkında konuştu. Biden, New York'un dün tüm ay boyunca aldığı yağıştan daha fazla yağış aldığını belirterek, Central Park'a saatte 3 inç yağmur yağdığını açıkladı. "İnsanlar metrolarda mahsur kaldı ama New York itfaiyesinin kahraman kadın ve erkekleri hepsini kurtardı" ifadelerini kullanan Biden, New Jersey ve Pennsylvania'da benzer yıkım hikayelerinin rapor edildiğini belirtti. İlk müdahale ekiplerine ve gece boyunca hayat kurtarmak için çalışan herkese en içten teşekkürlerini sunan Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) şu anda sahada olduğunu ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

1 MİLYON EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Başkan Biden, 1 milyon evin kasırga nedeniyle elektriksiz kaldığını ifade ederek, "Sel felaketi 16 yıl önce Katrina Kasırgası sırasında olduğu kadar şiddetli olmasa da Ida o kadar güçlüydü ki Mississippi Nehri'nin kelimenin tam anlamıyla yön değiştirmesine neden oldu" dedi.

Vali ve diğer yerel yetkililerle görüşmek için yarın Louisiana'ya gideceğini aktaran Biden, "Etkilenen herkese mesajım, hepimizin bu işte birlikte olduğumuzdur. Milletimiz yardım etmek için burada" dedi.

CALİFORNİA'DAKİ "CALDOR" İÇİN YANGIN NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Başkan Biden, California'da devam eden "Caldor" orman yangını nedeniyle acil durum ilan ettiğini ifade ederek, Tahoe Gölü havzasındaki yangının 200 bin dönümlük alanı etkilediğini, yaklaşık 35 bin yapının hasar gördüğünü ve on binlerce insanın tahliye edilmek zorunda kalındığını açıkladı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN 6 BİNDEN FAZLA ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

Başkan Biden, arama-kurtarma çalışmalarında 6 binden fazla Ulusal Muhafız görevlendirildiğini aktararak, "Hükümet evlerini kaybedenler için Körfez kıyısı boyunca 50 sığınak açmak için Amerikan Kızıl Haçı ile birlikte çalışıyor" dedi.

Elektriğin geri getirilmesi, daha fazla yakıt ve su dağıtımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Biden, hükümetin etkilenen bölgelerdeki halkın ihtiyaçlarını karşılamak için "24 saat" çalışacağını belirtti. Etkilenen bölgelerde hasar tespiti için insansız hava araçları ve uydulardan yardım alındığını aktaran Biden, cep telefonu hizmetleri gibi iletişimin restorasyonunu hızlandırmak için yeni teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

BİDEN'DAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE: "DOĞRU OLANI YAPIN"

Biden, fırtınanın neden olduğu hasarı ödemek istemeyen sigorta şirketlerine seslenerek, "Kimse bu korkunç fırtınadan tatil aradığı için kaçmadı" ifadelerini kullandı. "Bazı sigorta şirketlerinin ev sahibi zorunlu bir tahliye emri altında olmadıkça ek yaşam yardımı masraflarını karşılayamayacağına dair raporlar duyuyoruz" diyen Biden, firmalara poliçe sahiplerine geçici konut ve diğer ihtiyaçlar için ödeme yapmaları çağrısında bulundu. Biden, "Şu anda özel sigorta şirketlerine sesleniyorum. İnce yazıların ve teknik detayların arkasına saklanmayın. Doğru olanı yapın" dedi. Biden ayrıca, Fema'nın şu ana kadar Louisiana'ya 77 milyon dolar aktardığını belirtti.

BİDEN'DAN "İKLİM KRİZİ" KONUSUNDA EYLEM SÖZÜ

Ida Kasırgası'nın kitlesel sel ve şiddetli orman yangınlarının bir "iklim krizinin" kanıtı olduğuna inandığını belirten Biden, "Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Biden, enerji şebekeleri ve altyapı için önemli fonlar içeren Build Back Better planı için Kongre'yi harekete geçireceğini belirterek, planın giderek sıklaşan sel ve diğer afetler karşısında ülkeyi "daha dayanıklı" hale getireceğine dikkat çekti. Biden, "Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz ve birlikte çalıştığımızda kapasitemizin ötesinde hiçbir şey yok" dedi.

-İHA-

Biden özel sigorta şirketlerini azarladı
Biden özel sigorta şirketlerini azarladı
Biden özel sigorta şirketlerini azarladı
Biden özel sigorta şirketlerini azarladı
Biden özel sigorta şirketlerini azarladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden özel sigorta şirketlerini azarladı - Son Dakika


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