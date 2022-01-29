Biden, Pittsburgh'da çöken köprünün bulunduğu alanı ziyaret etti - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Pennslyvania eyaletinin Pittsburgh kentinde bu sabah kendisinin ziyaretinden saatler önce çöken köprünün bulunduğu alanı ziyaret ederek, ülke çapında onarılması gereken 43 bin köprünün yer aldığını vurguladı.

Biden, "Köprüler Kenti" olarak bilinen Pittsburgh'da sabah saatlerinde çöken köprünün bulunduğu alana gitti.

Hasar denetimi yapan ve yerel yetkililer ile görüşen Biden, 2022 mali yılında köprülerin onarılması için 327 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Köprülerin onarılması ile ülkede ciddi bir değişim olacağını kaydeden Biden, " Pennsylvania'da 3 bin 300 köprü daha var. Bunların çoğu çöken bu köprü kadar eski ve bakımsız bir vaziyette. Ülke çapında içi 43 bin köprünün onarıma ihtiyacı var ve biz bunun için gereken parayı sağlıyoruz." dedi.

Köprünün çökmesi sonucu 10 kişi hafif yaralanmıştı

Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karla kaplı köprünün sabah saatlerinde çöktüğü bildirilmişti.

Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olayda ölen olmadığını açıklamıştı.

Kentin İtfaiye Şefi Darrly Jones ise köprü çöktüğü sırada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğunu, olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Köprünün Biden'ın bugün kente yapacağı "altyapı" temalı ziyaretten saatler öncesinde çökmesi dikkati çekmişti.