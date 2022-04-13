Biden: "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor" - Son Dakika
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Biden: "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor"

13.04.2022 02:43
Biden: "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Biden, Iowa ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığına yönelik sözlerini değerlendirdi.

"Soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını vurgulayan Biden, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin Biden, "Bu konudaki kanıtlar artıyor. Durum geçen haftakinden daha farklı. Rusların Ukrayna'da tam anlamıyla korkunç şeyler yaptığına dair daha büyük kanıtlar var." ifadelerini kullandı.

Biden, Ukrayna'da yaşananlara ilişkin her geçen gün daha çok şey öğrendiklerine işaret ederek, "Avukatların uluslararası açıdan bu olayları benim gördüğüm gibi görmediklerine karar vermelerine izin vereceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını söylemişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Soykırım, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden: 'Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor' - Son Dakika


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