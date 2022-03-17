Biden: "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" - Son Dakika
Üye Girişi

Biden: "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı"

17.03.2022 19:16
Biden: "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı"

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullandı.

Biden, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in Kovid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biden, görüşmede Martin'in, İrlandalıların ulusal günü olan Aziz Patrick Günü'nü de kutladı.

Görüşmeyi tüm dünyanın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Biden, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." dedi.

Biden, İrlanda'nın dünya sahnesindeki yerinin önemine dikkati çekerek, İrlanda'nın Putin yönetimine uyguladığı yaptırımların da önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Biden, ABD'nin, Kuzey İrlanda'da Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) desteğinin sürdüğünü de dile getirdi.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yarın Ukrayna'yı görüşecek ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yarın Ukrayna'yı görüşecek Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Joe Biden, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden: 'Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı' - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:54 Bu manzaraya küçücük çocuklar şahit oldu! Madde bağımlısı adam, bir anda yere yığıldı
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Biden: "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement