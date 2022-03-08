WASHINGTON - Biden: "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz" - Son Dakika
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WASHINGTON - Biden: "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz"

08.03.2022 20:13

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

Rusya, ABD'nin en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3. ülke

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD geçen yıl petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğunu Kanada'dan gerçekleştirdi.

Kanada'yı Meksika takip ederken, Rusya ABD'nin geçen yıl en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3'üncü ülke konumunda yer aldı.

ABD'nin 2021'de Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı günlük 672 bin varili buldu.

ABD'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 8'i Rusya'dan karşılandı.

WASHINGTON - Biden: Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz
WASHINGTON - Biden: Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz
WASHINGTON - Biden: Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Biden: 'Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz' - Son Dakika


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