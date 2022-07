Elon Musk'tan, Biden'ın şok Rus silah satıcısı takasına tepki!

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamayla Rusya- Ukrayna savaşı karşıtlarını şaşırttı. Buna göre ABD ve Rusya, savaş suçlusu olması muhtemel Rus silah satıcısı ile WNBA yıldızını takas edecek. Rusya'da Şubat ayından beri tutuklu olan yıldız oyuncu, yasaklı madde bulundurmaktan suçlu. Elon Musk ise uyuşturucu maddeyle yakalanan oyuncu için yapılan takas teklifine daha ilginç bir tepki verdi.

Biden Rus silah satıcısı için takas teklifi yaptı, Elon Musk bu kararla alay etti

Elon Musk, ABD Başkanı'nın bugün açıkladığı takas teklifini alaya aldı. Rusya Şubat ayından beri Ukrayna'ya saldırıyor. Ülkeyi işgal eden Rusya güçleri şimdiye kadar geri adım atmadı. Ukrayna güçleri bazı bölgelerde önemli kazanımlar elde etse de bunlar henüz savaşın kaderini değiştirmedi.

ABD ve batı güçleri ise savaşa fiziksel olarak katılmıyor. Buna karşın batı paktı Şubat ayından beri Rusya'ya sert yaptırımlar uyguladı. Ülkeyi SWIFT sisteminden çıkarmak gibi önemli ekonomik kararlara rağmen Rusya geri adım atmış değil.

ABD Başkanı Biden ise ABD'de tutuklu Rus silah satıcısı için şok bir karar aldı. Buna göre ABD, Rus silah satıcısı Viktor Bout ve Rusya'da tutuklu WNBA yıldızı Brittney Griner arasında bir takas teklif etti. Şu an için ise Rusya resmi yollardan bu teklife bir yanıt vermiş değil.

Elon Musk ise Twitter üzerinden bu kararı eleştirdi. Buna göre dünyanın en zenginlerinden biri olan Musk'a göre ABD'de aynı suçu işleyen birçok mahkum var. Bu anlamda zengin iş insanı tüm yasaklı maddeden yatan mahkumların serbest kalmasını istedi.

Maybe free some people in jail for weed here too? pic.twitter.com/AYo0ZC79lZ — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2022

Oldukça şok edici olan bu cevaba henüz Beyaz Saray ya da ABD yetkili mercilerinden bir yanıt gelmedi. Elon Musk'ın yanıtı sonrası Biden Rus silah satıcısı takas kararı daha fazla konuşulmaya başladı. Özellikle bu ağır eleştiri sonrası Twitter'da tepkiler artmaya başladı. Ancak Musk'ın da yaptığı karşılaştırma bazı kullanıcıları sinirlendirdi. Elon Musk ise tepkilere rağmen silah satıcısı takası için yazdığı tweeti henüz silmedi.

ABD'li ünlü kadın basketbolcu Brittney Griner, Şubat ayında Moskova'da düzenlenen bir turnuva sonrası tutuklandı. Tutuklama sebebi ise sporcunun çantasında yasaklı uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıydı. Ancak ABD makamları uzun süredir bu iddiaları reddediyor. Rusya ise tüm yaptırımlara karşın tutuklu takasına henüz yanaşmadı. Rus silah satıcısı Viktor Bout ise 2008 yılında yapılan bir operasyondan beri tutuklu. Rusya'da kötü şöhretli silah satıcısı için uzun süredir takas teklif ediyor.

Rusya Ukrayna savaşı ve son gelişmeler

Rusya ise Ukrayna işgalinde her geçen gün daha da riskli hamlelere girişiyor. Son olarak Finlandiya, İsveç gibi Rusya'ya komşu iki Baltık ülkesi sorunlara neden oldu. Rusya tarihi olarak bu topraklarda hak iddia ediyor ve sınır sorunları yaşıyor.

Finlandiya ile 2. Dünya Savaşı'ında karşı karşıya gelen Rusya, bu ülkeyle olan husumeti nedeniyle Nazi Almanya'sı ile ittifakını bozmuştu. Şimdi ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri büyük sorun teşkil ediyor. Her ne kadar Rusya son açıklamalarında geri adım atsa da NATO üyeliklerinin resmileşmesi ile sorunlar da artabilir. Yine Ukrayna'nın da NATO üyeliği gündemde. Rusya geri adım atsa da üyelik batı ile resmi bir savaşa neden olabilir.