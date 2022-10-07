Biden, Ruslar ve Suudiler olmasa benzin fiyatlarını 1,60 dolara indireceğini söyledi - Son Dakika
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Biden, Ruslar ve Suudiler olmasa benzin fiyatlarını 1,60 dolara indireceğini söyledi

07.10.2022 21:38
Biden, Ruslar ve Suudiler olmasa benzin fiyatlarını 1,60 dolara indireceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.

Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.

Ülkede üretime değer verdiklerinin altını çizen Biden, tüm şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.

Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." dedi.

OPEC+ grubunun kararı petrol fiyatlarında artış endişesi doğurdu

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.

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Kaynak: AA

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