Biden, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alacaklarını duyurdu - Son Dakika
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Biden, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alacaklarını duyurdu

11.03.2022 19:18
Biden, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi.

Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini belirten Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Rusya'ya ithalat yasağı

Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Putin'i köşeye sıkıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Biden, G7 ülkelerinin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti.

Yaptırımların hedefinde yeni oligarklar var

Rus milyarderlere yönelik de yeni adımların atıldığını ve yaptırımlarla hedef alınan oligarklar listesine yeni isimlerin ekleneceğini belirten Biden, "Bu oligarklar Putin'i destekliyor. Rus halkından çaldıkları paraları bizim ülkelerimizde saklamaya çalışıyorlar. Bu kişiler Moskova'daki siyasi yozlaşmanın bir parçası ve Kremlin'in ödediği bedeli paylaşmalılar." diye konuştu.

Biden, ABD ve G7 ülkelerinin Putin'e karşı birleştiğini altını çizerek, "Uyguladığımız ihracat yasakları Rus ekonomisini parçalıyor. Ruble hiç olmadığı kadar değer kaybetti. 200 ruble 1 ABD dolarına eşit. Moskova Borsası neredeyse iki haftadır kapalı, çünkü açtıkları dakika borsanın çökebileceğini biliyorlar. Kredi derecelendirmeleri, Rus ekonomisini çöp hale getirdi." dedi.

"Ukraynalı mültecilere kucak açacağız"

ABD'nin Ukrayna'ya savunma ve insani yardım desteklerini sürdürdüğünün altını çizen Biden, Kongrenin onayladığı 13,6 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardım paketini de bir an önce imzalayacağını dile getirdi.

Biden, "Ukrayna'nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunacak silahları olduğundan emin olacağız. Ukrayna halkına para ve gıda göndereceğiz. Ukraynalı mültecilere de kucak açacağız." dedi.

"Rusya kimyasal silah kullanırsa, bedelini öder"

NATO topraklarının her bir metrekaresini savunacaklarını belirten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaşta savaşmayacağız. NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışma olmayacak. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı olur ve biz bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Ancak daha şimdiden Putin'in Ukrayna'daki savaşının asla bir zafer olmayacağını biliyoruz. Savaşmadan Ukrayna'yı bastırmaya çalıştı ve başarısız oldu."

Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "İstihbaratlarımız konusunda konuşmayacağım. Ama Rusya kimyasal silah kullanırsa, bedelini öder." mesajını verdi.

ABD ile Rusya arasında ticaret hacmi yüzde 66 artmıştı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 artışla 36,1 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Rusya'ya ihracatı geçen yıl 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ülkeden ithalatı 29,7 milyar doları buldu.

ABD'nin Rusya'ya karşı ticaret açığı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 94,3 artarak 23,3 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

Ticaret Temsilciliği verilerine göre ise ABD'nin Rusya'ya 2019'da en çok ihraç ettiği ürünler arasında makineler, uçaklar, araçlar, optik ve tıbbi aletler ile elektrikli makineler yer alıyor.

Aynı dönemde Rusya'dan en çok ithal edilen ürünler arasında da mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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