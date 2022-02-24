Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesi konusunda ekibinden brifing aldı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Ukrayna konusundaki son temaslarına değindi.

Psaki, "Başkan Biden, bu akşam Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan brifing aldı." ifadesini kullandı.