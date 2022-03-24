Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı - Son Dakika
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Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı

24.03.2022 21:41
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna Biden, "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi.

100 bin Ukraynalı mülteciyi ABD'ye kabul edeceklerini açıkladı

Biden NATO liderleri ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması ile Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "NATO hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumda. Putin NATO'yu bölmeyi amaçladı ama başardığı şey tam tersi oldu." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa geldiğinden bu yana Ukrayna'ya 2 milyar dolar askeri ekipman sözü verdiklerini belirten Biden, "Şu anda ben konuşurken Ukrayna'ya silahlarımız akıyor." dedi.

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını dile getirerek, "Aileleri yeniden birleştirme amacımız kapsamında 100 bin Ukraynalıyı ülkemize kabul edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bugün Avrupalı ortakları ile uyumlu biçimde 400 Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım getirdiklerini anımsatan Biden, "Avrupa'da NATO topraklarını savunmak için konuşlu 100 bin ABD kuvvetine ek olarak, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya yeni muharebe grupları kurdu." ifadelerini kullandı.

"Şi'yi tehdit etmedim"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin soruya yanıt veren Biden, Çinli mevkidaşı ile Rusya'ya yardım etmesinin sonuçlarını anlaması için açık konuştuğunu söyledi.

Biden, "Onu tehdit etmedim. Ama ona, barbarca davranışından dolayı birçok Amerikalı ve yabancı şirketin Rusya'dan çekildiğini belirttim. Ona daha önceki görüşmelerimizden dolayı Avrupa ve ABD ile ekonomik ilişkilere ve ekonomik büyümeye ne kadar önem verdiğini bildiğimi belirttim ve Rusya'ya yardım etmesi durumunda kendisini bu konuda ne kadar tehlikeye attığını ifade ettim." dedi.

O görüşmesinin sonuçlarının ne olduğuna girmeyeceğini belirten Biden, Çin'in ekonomik geleceğinin Rusya'dan ziyade Batı'ya bağlı olduğunu anladığını düşündüğünü ve Şi'nin buna dayanarak Moskova ile angaje olmayacağından umutlu olduğunu dile getirdi.

"Gıda sıkıntısı olacak"

Biden ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımların gıda tedarik sorunlarına yol açabileceği konusunda G-7 Zirvesi'nde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ABD lideri "Yiyecek kıtlığı konusunda konuşacak olursam, bu gerçek olacak. Yaptırımların bedeli sadece Rusya'ya yansımayacak. Bizim ülkemize de Avrupa ülkelerine dahil birçok ülkeye yansıyacak çünkü sadece bir örnek olarak ifade edeyim hem Rusya hem de Ukrayna buğday açısından Avrupa'nın ekmek sepetidir." dedi.

Dünya çapında buğday üretiminde üçüncü sırada gelen ABD ve yine çok önemli bir buğday üretim hacmine sahip Kanada'nın buğday kıtlığını gidermek üzere üretimi artırmanın yollarına bakacağına işaret eden Biden, Avrupa ülkelerinin dışarıya gıda göndermeyi kısıtlamalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.

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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım... ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu Açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu Açıklaması Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali 'gerçek bir tehdit' Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali 'gerçek bir tehdit'

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Kaynak: AA

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