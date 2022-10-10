Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı

10.10.2022 20:02
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak "bu saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak "bu saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün Kiev dahil Ukrayna'nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, "Bu saldırılar, Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı.

Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna'nın sonuna kadar yanında durma, Rusya'ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Açıklamasının sonunda Biden, "Bir kez daha Rusya'yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç Putin'den dev iddia: Ukrayna, Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştı Putin'den dev iddia: Ukrayna, Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştı Biden: 'Saldırılar Putin'in savaşının vahşetini bir kez daha gösteriyor' Biden: 'Saldırılar Putin'in savaşının vahşetini bir kez daha gösteriyor'
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 21:39:59. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement