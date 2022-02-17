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Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğuna inanıyor - Son Dakika

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğuna inanıyor

17.02.2022 18:47
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğuna inanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada bahçede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna-Rusya krizine değinen Biden, "Elimizdeki her bulgu, (Rusya'nın) onların Ukrayna'ya girmeye ve Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor" dedi. Bir gazetecinin şu anda Rus işgali tehdidinin ne kadar yüksek olduğu sorusuna ise Biden, "Çok yüksek" cevabını vererek, "Anladığım kadarıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bu olacak" dedi.

Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırından geri çekmediğini açıklayan Biden, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meşrulaştırmak için sorumluluğun asıl kaynağını gizlemek ve suçu başka bir tarafa yüklemek amacıyla "Sahte Bayrak Operasyonu" düzenleyeceğine inanmak için nedenleri olduğunu ifade etti. Söz konusu krizde diplomatik bir çözümün mümkün olduğunu altını çizen Biden, bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den açıklama yapması için Birleşmiş Milletler'e gitmesini istediğini dile getirdi.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını açıkladı.

(İHA)

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğuna inanıyor
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğuna inanıyor
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğuna inanıyor
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğuna inanıyor
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğuna inanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin 'çok yüksek' olduğuna inanıyor - Son Dakika


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