Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak - Son Dakika
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Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak

24.02.2022 07:12
Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Rusya'ya Ukrayna operasyonundan dolayı uygulayacağı yaptırımları duyuracak - Son Dakika


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