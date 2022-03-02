Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi - Son Dakika
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Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi

02.03.2022 19:28
Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda "tüm seçenekler masada" dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna savaşında Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Biden, Wisconsin eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasaklayıp yasaklamayacağının sorulması üzerine, "Tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri kasıtlı olarak mı hedef aldığı sorusunu, "Görünen o ki öyle." şeklinde yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğini söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydeden Biden, "Durumu çok yakından takip ediyoruz." dedi.

ABD askerlerinin Polonya ya da Doğu Avrupa'daki NATO üslerinde Ukrayna savaşından sonra da kalıp kalmaması konusunda Biden, "Bu NATO'nun vereceği bir karar." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkeden ayrılıp ayrılmaması konusunda ise, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar, biz ona yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." yorumunda bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda 'tüm seçenekler masada' dedi - Son Dakika


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