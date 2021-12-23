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Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi - Son Dakika

Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi

23.12.2021 07:00
Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.

Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." yanıtını verdi.

Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır." şeklinde yanıtladı.

Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi - Son Dakika


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