Biden: "Saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan Rusya sorumlu" - Son Dakika
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Biden: "Saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan Rusya sorumlu"

24.02.2022 10:57
Biden: "Saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan Rusya sorumlu"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik içinde ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in feci bir can kaybını beraberinde getirecek önceden tasarlanmış bir savaşı seçtiğini söyleyerek, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur" dedi. Biden açıklamasında ayrıca, "ABD ve müttefikleri birlik içinde, kararlı bir şekilde karşılık verecek ve dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadelerini kullandı.

G7 liderleri ile görüşecek

Başkan Biden, G7 ülkelerindeki yetkililerle görüştükten sonra Ukrayna'ya küresel barış ve güvenliğe karşı yapılan bu gereksiz saldırı karşısında Rusya'ya verilecek yanıtı duyuracağını belirterek, her türlü saldırgan tutumu birlik içinde caydıracak bir tepki vermek için NATO müttefikleri ile koordinasyonu sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Biden ayrıca eşi Jill Biden ve kendisinin Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için dua ettiğini kaydetti.

(Burak Ersoy-İHA)

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Kaynak: İHA

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