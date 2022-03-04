Biden, savaştan kaçan Ukraynalılara yardımlarından dolayı Polonya'ya teşekkür etti - Son Dakika
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Biden, savaştan kaçan Ukraynalılara yardımlarından dolayı Polonya'ya teşekkür etti

04.03.2022 23:26
Biden, savaştan kaçan Ukraynalılara yardımlarından dolayı Polonya'ya teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptıkları için Duda'ya ve Polonya halkına teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptıkları için Duda'ya ve Polonya halkına teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Rusya'ya getirilen ağır yaptırımlar konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Polonya ve tüm NATO müttefiklerinin güvenliğine yönelik taahhüdünü yineleyen Biden, 4 bin 700'ü son dönemde NATO'nun doğu kanadını desteklemek için görevlendirilen toplam 9 bin Amerikan askerine Polonya'nın ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Biden, ABD'nin Polonyalı mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının korunması için omuz omuza duracağını belirtirken, iki lider Ukrayna halkını desteklemenin ve bölgeye acil insani yardım götürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede Biden, Duda ve Polonya halkına savaştan kaçan 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptığı ve yardım ettiği için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, savaştan kaçan Ukraynalılara yardımlarından dolayı Polonya'ya teşekkür etti - Son Dakika


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