Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi - Son Dakika

Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi

31.12.2020 20:03
Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi, System.String[]

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmış olan Kathleen Hicks'i Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterirken, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Colin Kahl'ı ise...

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmış olan Kathleen Hicks'i Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterirken, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Colin Kahl'ı ise Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcılığına aday gösterdi.

Geçen haftalarda eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i Savunma Bakanı adayı olarak gösteren Biden, Bakanlığın (Pentagon) en kıdemli iki pozisyonu için adaylarını da açıkladı.

Biden'ın geçiş ofisinden yapılan açıklamada, seçilmiş başkanın, Pentagonun iki numaralı pozisyonu olarak bilinen Savunma Bakanı Yardımcılığına Kathleen Hicks'i aday gösterdiği bildirildi.

Obama döneminde Strateji, Plan ve Kuvvetlerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Hicks, ondan önce de yıllarca Pentagon'da kariyer memurluğu yaptı.

Donald Trump döneminde, Pentagon'a yakın Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezinin (CSIS) Uluslararası Güvenlik Programının direktörlüğünü yapan Hicks, seçimin kazanılmasının ardından Biden tarafından Pentagon'daki geçiş ekibinin başına getirildi.

Hicks, Biden'ın bakanlığa aday göstermekten son anda vazgeçtiği ve Pentagon'da şahin olarak görülen Michele Flournoy'a yakın bir isim olarak biliniyor.

Pentagon politikalarının başına eski danışmanını getiriyor

Biden geçiş ofisi, ayrıca Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcılığına ise Obama döneminde Beyaz Saray Müsteşar Yardımcılığı ve Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Colin Kahl'ın aday gösterildiğini açıkladı.

Başkan Yardımcılığı yaptığı sırada Biden'a Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Kahl, ayrıca 2009-2011 yıllarında Orta Doğu'dan sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı yaptı ve ABD'nin 2011'de Irak'tan çekilme sürecinde kritik rol oynadı.

Kahl, Trump döneminde ise Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi Direktörlüğü yaparken, Pentagon'da liberal kanada yakınlığı ile biliniyor.

ABD'nin daha az konvansiyonel kuvvetle geleceğe hazırlanması gerektiğini savunan Kahl, daha çok gemi ve uçak yerine ileri teknoloji ile geleceğin savaşlarına hazırlık yapmasından yana bir duruşa sahip.

Birçok, uzman Kahl'ın atanması ile Pentagon'un savunma harcamalarının düşürülebileceğini öne sürüyor.

Bu iki pozisyona da aday gösterilen kişilerin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Joe Biden, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşına saatler kala Taksim'deki kalabalık önceki yılları aratmadı İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'a sert tepki: Çağın neresindeyiz biz ya! Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'a sert tepki: Çağın neresindeyiz biz ya!         
18:42
Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor         
18:35
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı         
15:21
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 20:13:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei