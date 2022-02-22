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Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini görüştü

22.02.2022 02:24
Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır." ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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