Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti - Son Dakika
BBC

Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti

26.03.2021 23:32
Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil 40 lideri Nisan ayında düzenlenecek iklim zirvesine davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil 40 lideri Nisan ayında ABD'de düzenlenecek iklim zirvesine davet etti.

İklim zirvesi 22- 23 Nisan'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler zirvesi, iklim için güçlü bir adım atmanın önceliğini ve aynı zamanda ekonomik faydalarını vurgulayacak. Başkan Biden liderlere davetinde, ülkelerinin iklim konusunda nasıl eyleme geçeceğini sunma çağrısı yaptı" ifadeleri yer aldı.

Biden da bugün basına yaptığı açıklamada, Rus ve Çin liderlerini zirveye davet ettiğini kaydetti. Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştüğünü de aktararak, gündemin yine iklim krizi olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, Covid-19 salgını dolayısıyla çevrim içi düzenleneceğini söyledikleri zirvede, fosil yakıtların azaltılması için atılabilecek küresel adımların değerlendirileceğini aktardı.

Ocak ayı sonunda görevi devralan Biden, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması'na geri dönmek başta olmak üzere iklim konusunda atılacak adımlara öncelik verileceğini ifade etmişti.

Biden, ABD'nin 2050'ye kadar karbon nötr ekonomiye tamamen geçmiş olma hedefine bağlı kaldığını da belirtti.

Donald Trump, başkanlığı döneminde çevre sorunlarıyla ilgili düzenlemeleri arka plana attı ve ülkenin fosil yakıt üretimini maksimum seviyelere çeken adımlar attı.

Trump, ikim değişikliğinin de 'uydurma' olduğunu söylemişti.

Paris İklim Anlaşması nedir?

İklim konusunda Biden yönetiminin attığı ilk adımlardan biri, Paris İklim Anlaşması'na ABD'yi geri döndürmek oldu.

2016'da yürürlüğe giren anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede yaklaşık 200 ülkeyi bir araya getirmişti.

ABD, 4 Kasım 2020'de anlaşmadan resmen çekildi. Atmosfere en fazla sera gazı salan ülke olan ABD, anlaşmadan çekilen tek ülke oldu.





Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını, tercihen 1,5 derecenin hedeflenmesini öngörüyor.

Anlaşmayla her ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor. Niyet edilen ulusal katkı (NDC) olarak adlandırılan bu hedeflerin, beş yılda bir gözden geçirilmesi planlanıyor.

Zengin ülkelerin, iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri ve yenilenebilir enerjiye geçmeleri için yoksul ülkelere yardım etmesi öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler uzmanları, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamanın, küçük ada devletlerinin sular altında kalmasını önleyebileceğini söylüyor. Uzmanlar ayrıca bunun milyonlarca insanın aşırı hava olaylarına maruz kalmasını önleyebileceğini ve Kuzey Kutbu'nda yazın buzların erimesini sınırlayacağını belirtiyor.

Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti
Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti

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Son Dakika Dünya Biden, Şi ve Putin'i 22 Nisan'daki iklim zirvesine davet etti - Son Dakika Dünya

BBC

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