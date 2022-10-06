ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı

06.10.2022 22:28

ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında sırf marihuana taşıdığı için tutulu bulunan kişilere af çıkardı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyası süresinde hiç kimsenin marihuana kullandığı ya da üzerinde taşıdığı için hapiste olmaması gerektiğini savunduğunu anımsattı. İnsanları marihuana kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını kaydetti. Biden, "Bugün bu yanlış yaklaşıma karşı yeni adımlar atıyoruz. Sadece marihuana taşıdıkları için hüküm giyen kişilerin federal hükümlerini affediyorum." ifadesini kullandı.

BİDEN'DAN EYALET VALİLERİNE "AYNI ADIMI ATIN" ÇAĞRISI

Adalet Bakanlığına bu kişilerin tespit edilip af sertifikalarının verilmesi için talimat verdiğini belirten Biden eyalet valilerini de kendisiyle aynı adımı atmaya davet etti. Biden, Sağlık Bakanlığına, marihuananın eroin ve LSD ile aynı kategoride bulunduğu sınıflandırmanın gözden geçilmesi için talimat verdiğini aktardı. Birçok hayatın marihuana düzenlemeleri nedeniyle karardığını ve bu konularda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Biden "Marihuana konusunda federal ve eyalet düzeylerinde düzenlemeler değişse de kaçakçılık, pazarlama ve yaş sınırı konusundaki önemli düzenlemeler devam edecek." mesajını verdi.

MARİHUANA KULLANIMINI SERBEST BIRAKAN TASARI ONAYLANMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını 1 Nisan'da kabul etmişti. Tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor. ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veriyor.


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Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti Biden kullanmak için marihuana bulundurmaktan hüküm giyenlere af çıkardı Biden kullanmak için marihuana bulundurmaktan hüküm giyenlere af çıkardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı - Son Dakika

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