Biden: "Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir" - Son Dakika

Biden: "Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir"

26.01.2021 22:55
Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, "Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir.

ABD Başkanı Joe Biden, "Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir. Milletimizin değişime hazır olduğuna yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da "ırk eşitliğine" ilişkin 4 kararname için Beyaz Saray'da bir imza töreni düzenledi.

Kararnameleri imzalamadan önce yaptığı konuşmada Biden, 25 Mayıs'ta Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin, "Floyd'un öldürülmesi milyonlarca Amerikalının gözünü açtı. Dünya genelinde de milyonlarca insan, Amerikalıların adalet çağrısına katıldı. Bunu unutamayız." ifadelerini kullandı.

Biden, ülkede sistematik ırkçılığın ve beyaz ırkçılığın önemli sorunlar haline geldiğini vurgulayarak, "Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

"Kovid-19 döneminde, Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığında ciddi artış gördük"

Bugün Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığına ilişkin de bir kararname imzalayacağına işaret eden Biden, "Kovid-19 döneminde, Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığında ciddi artış gördük. Bu durum kabul edilemezdir ve Amerikan değerlerine aykırıdır." yorumunda bulundu.

Biden, selefi Donald Trump tarafından uygulamaya konulan "vatansever eğitim" yasasının da "tehlikeli" olduğunu savunarak, bu uygulamayı kaldırdıklarını kaydetti.

Bir gecede ırkçılığı ortadan kaldıramayacaklarını bildiklerini kaydeden Biden, "Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir. Milletimizin değişime hazır olduğuna yürekten inanıyorum ancak hükümet de kendini değiştirmelidir." diye konuştu.

Biden'ın imzaladığı kararnamelerin içeriğinde ne var?

Biden, konuşmasının ardından salonda hazır duran masaya geçerek "ırk eşitliği" temalı 4 kararnameyi imzaladı.

Kararnamelerden birinde, Konut ve Şehirsel Kalkınma Bakanlığına federal konut sistemindeki ayrımcı politikaları kaldırma emri verirken, Adalet Bakanlığına da özel hapishanelerle yapılan sözleşmeleri yenilememe talimatı veriliyor.

Amerikan yerlisi toplumlarla da ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de bir kararname imzalayan Biden, Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığı ile mücadele için de bir kararname imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Kararname, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden: 'Sistematik ırkçılığın sürmesine izin verildiği müddetçe, ruhumuz acı çekecektir' - Son Dakika


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