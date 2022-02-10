Üye Girişi
Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile İran ve enerji tedarikini görüştü - Son Dakika

Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile İran ve enerji tedarikini görüştü

10.02.2022 01:20
Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile İran ve enerji tedarikini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli saldırılar konusunda Kral Selman bin Abdulaziz'e ülkesinin tam desteğini yinelerken, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler konusunda muhatabını bilgilendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli saldırılar konusunda Kral Selman bin Abdulaziz'e ülkesinin tam desteğini yinelerken, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler konusunda muhatabını bilgilendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Suudi Kral Selman ile telefonda ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Biden ile Kral Selman, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli Husi saldırıları ve diğer bölgesel tehditler karşısında ortak bir tutum içinde olduklarını ifade etti.

Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için BM öncülüğündeki çabalara tam destek verdiğini kaydeden Biden, İran'ın hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması konusundaki taahhüdünü Kral Selman'a bir kez daha dile getirdi ve Viyana'da devam eden İran'la nükleer müzakerelere konusunda Selman'ı bilgilendirdi.

Yükselen petrol fiyatlarının gündem olduğu bir ortamda görüşen iki lider ayrıca, "küresel enerji tedarikinin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi" konusunu da ele aldı.

YORUMLAR
500

Suudi Arabistan, Kral Selman, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile İran ve enerji tedarikini görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 01:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile İran ve enerji tedarikini görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement