Biden: "(Trump'ın aşı dağıtım planı) İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir" - Son Dakika

Biden: "(Trump'ın aşı dağıtım planı) İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir"

17.11.2020 00:39
Biden:

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." dedi.

Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı.

Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz." dedi.

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İşbriliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." dedi.

Küçük iş yerleri ve girişimcilirin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongre'sinin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi.

Temiz enerji, elektrikli araba marketi ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti.

Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda terettüd etmem." yanıtını verdi.

Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden: '(Trump'ın aşı dağıtım planı) İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir' - Son Dakika


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