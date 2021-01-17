Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmek için bir dizi başkanlık emri yayımlayacak - Son Dakika
BBC

Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmek için bir dizi başkanlık emri yayımlayacak

17.01.2021 14:17
Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmek için bir dizi başkanlık emri yayımlayacak, System.String[]

ABD medyasındaki haberlere göre Biden, görevdeki ilk gününde Başkan Donald Trump'ın seyahat yasaklarını kaldırmak ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönmek için başkanlık emirlerini kullanacak.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü iktidara gelir gelmez uygulamaya sokmaya düşündüğü bir dizi başkanlık emrinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

ABD medyasındaki haberlere göre Biden, görevdeki ilk gününde Başkan Donald Trump'ın seyahat yasaklarını kaldırmak ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönmek için başkanlık emirlerini kullanacak.

Biden'ın aynı zamanda, sınırda ailelerinden ayrılan göçmen çocukları aileleriyle birleştirmeye ve Covid-19 salgını ve maske kullanımı konularına odaklanması bekleniyor.

Biden Çarşamba günü yemin edecek.

Yemin töreni yaklaşırken, olası şiddet olaylarına karşı 50 eyalet alarma geçerken, binlerce Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Biden hangi alanlarda harekete geçecek?

ABD medyasında yer alan bir bildiriye göre Biden, Beyaz Saray'a adım atar atmaz, selefinin yönetimiyle kopuşa işaret eden bir dizi başkanlık emri imzalayacak.

Buna göre Biden;

Biden'ın aynı zamanda yeni bir göç yasa tasarısını Kongre'ye sunması ve 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketini Kongre'den geçirmeye odaklanması bekleniyor.

Biden ayrıca yönetiminin görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon Covid-19 aşısı yapmayı vaat etti.

Biden'ın önündeki zorluklar neler?

Biden, daha önce görülmemiş boyutlardaki bir salgının ortasında yönetimi devralacak. Günlük Covid-19 ölümleri binlerle ifade ediliyor ve şu ana dek 400 bin kişi hayatını kaybetti.

Virüsün dışında, ülke son dönemde siyasal şiddet olaylarına da sahne oldu.

Biden'ın yemin töreninde işleyeceği tema "America United-Birleşmiş Amerika" olacak ve seçilmiş Başkan siyasi bölünmeleri gidermeye odaklancak.

Törene Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılması beklenirken, Trump katılmayacağını söylemişti.

Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmek için bir dizi başkanlık emri yayımlayacak

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmek için bir dizi başkanlık emri yayımlayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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