Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli - Son Dakika

Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan- Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu. Biden, "Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmeli" ifadelerini kullandı.

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump yönetimine çağrıda bulundu. Biden, Trump yönetimine tansiyonun düşürme çağrısında bulunurken, "ABD, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir" dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

Donald Trump, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:49

Son Dakika Dünya Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli - Son Dakika Dünya


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