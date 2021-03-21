Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı - Son Dakika
BBC

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

21.03.2021 18:27
Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkeler, kadınlara karşı şiddeti sona erdirmek için verdikleri sözleri güçlendirmek ve yenilemek için beraber çalışmalıdır; kadınları koruyan ve şiddet uygulayanları mesul tutan uluslararası anlaşmalardan çekilmemelidirler" dedi.

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili, "Kadınlara karşı şiddeti dünya çapında sonra erdirmek adına geriye doğru atılan bir adımdır" ifadesini kullandı.


Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı
Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

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Son Dakika Dünya Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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