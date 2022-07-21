Biden Twitter'dan yayımladığı videoda "iyi olacağım" mesajı verdi - Son Dakika
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Biden Twitter'dan yayımladığı videoda "iyi olacağım" mesajı verdi

21.07.2022 21:31
Biden Twitter'dan yayımladığı videoda "iyi olacağım" mesajı verdi

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yayımladığı videoda belirtilerinin hafif olduğunu belirterek, "Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yayımladığı videoda belirtilerinin hafif olduğunu belirterek, "Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." ifadesini kullandı.

Biden, bu sabah Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray konutunun balkonundan çekilen videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Kendisinin iki doz Kovid-19 aşısını ve 2 doz destek aşısını olduğunu belirten Biden, "Belirtiler hafif. Endişelerinizi takdir ile karşılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Yapacak çok iş var ve ben bunları yapmaya devam edeceğim. Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Twitter'dan yayımladığı videoda 'iyi olacağım' mesajı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden Twitter'dan yayımladığı videoda "iyi olacağım" mesajı verdi - Son Dakika
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