Biden uçağa binerken defalarca takıldı - Son Dakika

Biden uçağa binerken defalarca takıldı

19.03.2021 21:47
Biden uçağa binerken defalarca takıldı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken defalarca takılması ve uçağa binmeden kısa süre önce yaptığı konuşmada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yanlışlıkla "Başkan" olarak nitelendirmesi Amerikan basınında gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken defalarca takılması ve uçağa binmeden kısa süre önce yaptığı konuşmada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yanlışlıkla "Başkan" olarak nitelendirmesi Amerikan basınında gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssünde basının sorularını yanıtladı. Biden, soruları yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başladı. Basamakları çıkarken ayağının tökezleyen Biden, defalarca takıldıktan sonra uçağa binmeyi başardı. Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem oldu.

Biden'ın, uçağa binmeden kısa süre önce ABD'nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşmasına ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yanlışlıkla "Başkan" olarak nitelendirmişti. Biden'ın, "Başkan Harris ve ben Arizona'daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda" sözleri herkesi şaşırtmıştı. Biden'ın söz konusu gafı da ülke basınında yer aldı.

Biden geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Covid-19 aşıları hakkında konuşurken Harris'ten "seçilmiş Başkan" olarak bahsetmişti. Olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın yetersiz olduğunu ima etmişti.

Biden'ın Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından Rusya lideri Putin de Biden için "Ona sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Biden uçağa binerken defalarca takıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Joe Biden, Atlanta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden uçağa binerken defalarca takıldı - Son Dakika


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