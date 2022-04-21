Biden, Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde bu ülkeye desteğini yineledi - Son Dakika
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Biden, Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde bu ülkeye desteğini yineledi

21.04.2022 18:05
Biden, Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde bu ülkeye desteğini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'a ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketi konusunda bilgi verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'a ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketi konusunda bilgi verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Şmıgal bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürme ve Rusya'ya bedel ödetme konusundaki taahhüdünü yineledi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca görüşmede Biden'ın Şmıgal'a ABD'nin bugün Ukrayna'ya yönelik açıkladığı 800 milyon dolarlık savunma yardımı ve 500 milyon dolarlık mali yardım konusunda da bilgi verdiği aktarıldı.

Şmıgal'ın günün ilerleyen saatlerinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de görüşmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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