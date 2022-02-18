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Biden, Ukrayna konusunda konuşma yapacak - Son Dakika

Biden, Ukrayna konusunda konuşma yapacak

18.02.2022 20:00
Biden, Ukrayna konusunda konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 00.00) bir konuşma yapacağı bildirildi.

Güncellemede, Biden'ın konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer vereceği aktarıldı.

Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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