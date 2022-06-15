Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu - Son Dakika
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Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

15.06.2022 19:47
Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya ile devam eden savaşı ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini dile getirdiğini belirten Biden, "Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında, ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak." ifadesini kullandı.

225 milyon dolarlık ek insani yardım

Biden, görüşmede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısındaki Ukrayna'ya uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabalarının da ele alındığını aktardı.

Öte yandan ABD'nin savaş mağduru Ukraynalılara yönelik yardım sözünü de yinelediğini kaydeden Biden, "Bugün ayrıca Ukrayna içindeki insanlara yardım için 225 milyon dolarlık ek insani yardım duyuruyorum. Bunun içinde güvenli içme suyu, tıbbi ihtiyaçlar, sağlık malzemeleri, gıda, barınma ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması için nakit paralar olacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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