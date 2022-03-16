Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı - Son Dakika
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Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı

16.03.2022 09:27
Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla ilgili NATO liderleriyle görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra, hükümetin kapanmasını engelleyecek finansman tasarısına onay verdi. Biden, ABD'nin Ukrayna'daki savunma desteğine 13,6 milyon dolarlık bir yardım fonunu içeren ve toplamda 1,5 trilyon dolar değerindeki finansman tasarısı ile federal hükümetin kapanmasından kaçınılacak tasarıyı imzaladı. ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, "Hükümetin açık kalmasını sağlayan ve Ukrayna'ya tarihi bir 13,6 milyar dolarlık fon sağlayan, İki Partili Hükümet Finansman Tasarısını imzaladım" ifadelerini kullandı.

TASARI İLE 13,6 MİLYAR DOLARLIK FON UKRAYNA'YI DESTEKLEYECEK

Tasarı ile 13,6 milyar dolarlık fon, Ukrayna savunmasını güçlendirmek, Rusya ekonomisini engellemek ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş sivilleri desteklemek için ayrılıyor. Fonun ayrıca diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve bölgesel müttefiklere savunmalarını güçlendirmek, enerji kaynaklarını ve siber güvenlik ihtiyaçlarını korumak için ve insani, ekonomik yardım sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan toplamda 1,5 trilyon dolarlık finansman mevzuatı, korona virüs (Covid-19) ile mücadele dahil olmak üzere, ABD'deki okullar, barınma, çocuk bakımı, yenilenebilir enerji, biyomedikal araştırma, topluluklara kanun yaptırımı hibeleri ve beslenme programları için yoğunlaştırılmış harcamalara ayrılacak. Ayrıca tasarıdaki 1,5 trilyon dolarlık bütçe ile ABD'de, 30 Eylül'e kadar sürecek olan cari yıl için hükümet finanse edilecek. Başkan Biden, tasarıyı imzalamadan önce yaptığı bir açıklamada, "Ülkelerini savunan cesur Ukrayna halkına desteği artırmak için daha da ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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