Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı - Son Dakika
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Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı

24.08.2022 14:56
Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğinin her zaman korunacağını ve bu yöndeki mücadelelerinde, ABD'nin Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik en büyük savunma yardımı paketimizi açıklamaktan gurur duyuyorum. 2,98 milyar dolarlık silah ve mühimmat Ukrayna'ya verilecek. Bu yardım ile Ukrayna hava savunma sistemlerine, füze sistemlerine, cephaneliklere, havasız insan araçlarına, radarlara sahip olabilecek."

Biden, son 6 ayda Rusya ile savaşta binlerce kişinin öldüğüne ya da yaralandığına, milyonlarca kişinin ise göçmen durumuna düştüğüne işaret ederek aynı zamanda bu süreçte Ukrayna halkının kendi bağımsızlıkları için olan mücadelelerini de güçlendirdiğinin altını çizdi.

Biden yönetimi göreve geldiği Ocak 2021'den bugüne kadar Ukrayna'ya 10,6 milyar dolarlık savunma yardımı sağladı.

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ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı - Son Dakika

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