Biden Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak - Son Dakika
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Biden Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak

01.06.2022 03:49
Biden Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketi konusunda brifing verdi.

Biden'ın gün içinde Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıklayacağını belirten yetkili, söz konusu paketin içinde HIMARS roket sistemlerinin yer alacağını belirtti.

Sistemlerin Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına yönelik Ukrayna'dan güvence alındı

Söz konusu sistemin 40 mil (yaklaşık 65 kilometre) menzili olduğunu bildiren yetkili, söz konusu sistemin Rusya topraklarını hedef almak için kullanılmayacağına yönelik Ukrayna'dan güvence aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzile sahip bir füze sistemini Ukrayna'ya göndermeyeceğini söylemiş, bugün kaleme aldığı bir makalede ise Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi gönderme kararı aldığını kaydetmişti.

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Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklayacak - Son Dakika


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