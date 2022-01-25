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Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi - Son Dakika

Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi

25.01.2022 22:55
Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.

Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz." dedi.

Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok." diye konuştu.

Biden, Putin'i de işgalin bedelinin "çok ağır" olacağı konusunda uyardığını vurgulayarak, "Ona eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir." ifadelerini kullandı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söyledi - Son Dakika
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