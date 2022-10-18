Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu - Son Dakika
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Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu

18.10.2022 20:20
Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye kürtajı anayasal bir hak haline getirecek bir yasa tasarısını onaylama çağrısı yaparken, Cumhuriyetçilerin kürtajın ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin sunduğu tasarıyı da veto edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye kürtajı anayasal bir hak haline getirecek bir yasa tasarısını onaylama çağrısı yaparken, Cumhuriyetçilerin kürtajın ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin sunduğu tasarıyı da veto edeceğini duyurdu.

Biden, Washington'da Ulusal Demokratik Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında ağırlıklı olarak kürtaj tartışmalarına değinen Biden, Cumhuriyetçilerin kürtajı tüm ülkede yasaklamak için sunduğu yasa tasarısına ilişkin, "Cumhuriyetçiler bu tasarıyı Kongreden geçirirse, ben veto ederim." ifadesini kullandı.

Biden, Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olarak tanıyan kararı iptal etmesinden bu yana 16 eyaletin kürtajı yasakladığına işaret ederek, "Sadece mesleklerini yapmak isteyen doktorlar ve hemşirelerin kafasında çok fazla karışıklık ve belirsizlik var." dedi.

Kongreye, kürtajı anayasal hak haline getirecek bir tasarıyı hemen onaylamaları çağrısında bulunan Biden, "Senato ve Temsilciler Meclisinin kontrolünü korumak için daha çok Demokrat seçmeliyiz. Eğer bunu başarırsak, Amerikan halkına sözüm olsun, Kongreye sunacağım ilk yasa tasarısı kürtajın anayasal hak olması olacak." diye konuştu.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi anketler, Demokratların Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıracağını gösteriyor.

Haziranda kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" 9 yargıçtan 6'sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

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