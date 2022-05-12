Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü

12.05.2022 22:39
Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılmasıyla zirve yapan bebek maması krizinin çözümü için Beyaz Saray'da ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılmasıyla zirve yapan bebek maması krizinin çözümü için Beyaz Saray'da ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün bir araya geldiği kişiler arasında perakende devleri Walmart ve Target ile mama üreticileri Gerber ve Reckitt'in yöneticileri de olduğu belirtildi.

Söz konusu krizin, pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından 17 Şubat'ta üretici Abbott'ın ürünlerini piyasadan toplatması sonrası ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, hükümetin çeşitli organlarının krizin aşılması için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden yönetiminin bebek maması krizine karşı atacağı adımlar da anlatıldı.

Bu adımlar kapsamında bebek maması üretimindeki belirli formalitelerin kaldırılacağı, bebek maması satışlarındaki fahiş fiyatların önlenmesi için soruşturmalar yapılacağı ve bebek maması ithalatının artırılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Biden ülkedeki bebek maması krizini üreticiler ve perakendeciler ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement