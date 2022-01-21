Biden ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacak - Son Dakika

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna- Rusya krizini ele alacağını aktardı.

ABD, Rusya-Ukrayna krizi konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele almak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yararlı olup olmayacağını görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.

Psaki, "Bir sonraki adım olabilir de olmayabilir de. Ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda size bir tahminde bulunamam. Ama eğer bu tavsiye edilen ve etkili olacağını düşündüğümüz bir adımsa tartışmanın bu noktasında elbette Başkan her zaman liderler arası etkileşime açıktır" dedi.

Psaki ayrıca, Camp David'deki toplantıya bazı katılımcılarının sanal olarak katılacağını açıkladı.

(İHA)