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Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü - Son Dakika

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü

21.02.2022 22:16
Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ve bazı bakanlar ile Ukrayna-Rusya gerilimindeki son durumu görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ve bazı bakanlar ile Ukrayna- Rusya gerilimindeki son durumu görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Açıklamada, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle düzenli olarak Ukrayna-Rusya gerilimini görüştüğü ve en son gelişmelere ilişkin bilgi aldığı, bugünkü toplantının da bu kapsamda yapıldığı aktarıldı.

Biden, hafta sonu da ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna'daki son durumu görüştüğü bir toplantı gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü - Son Dakika


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