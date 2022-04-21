Biden, üst düzey savunma ekibi ve komutanlarla Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Biden, üst düzey savunma ekibi ve komutanlarla Ukrayna'yı görüştü

21.04.2022 00:20
Biden, üst düzey savunma ekibi ve komutanlarla Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı.

Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray Durum Odasında bir araya geldi.

Görüşmenin başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ülkelerine verdikleri hizmetler için askerlere teşekkür etti.

Biden, ekibinin Ukrayna'ya verilen silah desteğinde gayet iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, müttefik ülkelerin de ABD'nin adımlarını takip ettiğini vurguladı.

Görüşme basına kapalı devam etti. Öte yandan Biden ve eşi Jill Biden toplantıya katılan ekibi akşam yemeğinde misafir edecek.

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Kaynak: AA

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