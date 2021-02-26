- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta - Son Dakika

- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta

26.02.2021 20:50

- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, kış fırtınasının vurduğu Texas'ta yaşayanlara desteğini göstermek için Texas'ı ziyaret etti.

- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta

NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, kış fırtınasının vurduğu Texas'ta yaşayanlara desteğini göstermek için Texas'ı ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın kış fırtınasının vurduğu Texas'ı cuma günü ziyaret edeceği bildirilmişti. Biden ve eşi, Texsaslılara desteğini göstermek ve eyaletteki toparlanmaya yönelik ilerlemeyi incelemek için Texas'a geldi. Ziyaret kapsamında Biden, Houston ve Texsas halkının gösterdiği mücadeleyi yerel yetkililerle görüşerek, durum hakkında bilgi aldı. Biden'ın Covid-19 aşılarının dağıtıldığı sağlık merkezini de ziyaret etmesi bekleniyor.

OHAL ilan edilmişti

ABD'de Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınasından en çok etkilenen Texas eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti. ABD'de binlerce kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınası, Texas'ta günlük hayatı durma noktasına getirmişti.

60'a yakın kişi soğuklar nedeni ile hayatını kaybetti

Texas'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeni ile milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalmış, Texsas Çevre Kalitesi Komisyonu, eyaletteki 254 ilçenin çoğuna hizmet veren su sistemlerinin bozulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Ohio'ya kadar bölgeyi etkisi alan soğuk hava dalgası nedeni ile şu ana kadar 58 kişi, karbon monoksit zehirlenmesi, araba kazaları, boğulmalar, ev yangınları ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta
- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta
- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta
- Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta

Amerika Birleşik Devletleri, Jill Biden, First Lady, Teksas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Biden ve First Lady Jill Biden kış fırtınasının vurduğu Texas'ta - Son Dakika


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