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Biden ve Jinping, 7 ay sonra ilk kez görüştü - Son Dakika

Biden ve Jinping, 7 ay sonra ilk kez görüştü

10.09.2021 10:18
Biden ve Jinping, 7 ay sonra ilk kez görüştü, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 ay sonra ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 ay sonra ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Şubat ayından bu yana 7 aydır ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Çin-ABD ilişkileri ve ortak endişelerin görüşüldüğünü kaydetti. Çıkarların örtüştüğü alanların, değerlerin ve nakış açılarının ayrıldığı alanların ele alındığı geniş, stratejik bir görüşme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "İki lider ülkeleri arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için her iki ülkenin üzerine düşen sorumlulukları tartıştı" denildi.

Çin basınından görüşmeye "samimi" nitelendirmesi

Çin medyası ise Jinping ve Biden görüşmesine geniş yer verdi. Görüşmenin "samimi" ve "derinlemesine" geçtiğini yazan Çin basını, "Görüşme içten ve derindi. Kapsamlı, stratejik ve karşılıklı endişe duyulan konuları kapsıyordu" ifadelerini kullandı.

Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ikinci telefon görüşmesi gerçekleştiren iki liderin bu görüşmesi 90 dakika sürdü.

Görüşme talebi Biden'dan geldi

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi görüşme talebinin, ABD yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirilmesine yanaşmayan Çinli bir yetkiliye sinirlenmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'den geldiğini ifade etti.

Yılın başından Biden ve Jinping yönetimi arasındaki görüşmeler sert bir şekilde gerçekleştirilmişti.

İnsan hakları ve müdahale

İki ülke arasında uzlaşılamayan konuların başında insan hakları ve demokrasi geliyor. Çini, Uygur nüfusuna karşı soykırım yapmakla suçlayan ABD, Pekin'in yakın zamanda yürürlüğe giren ve eleştirilerin de hedefi olan güvenlik yasasıyla Hong Kong'daki demokratik hakları çiğnediğini savunuyor.

Çin ise, ABD'ye Pekin'in kendi içişlerine karışmamasını ifade ediyor ve Washington yönetimini iktidardaki Komünist Partiyi "karalamakla" suçladı.

İki ülke arasındaki bir diğer konu da ticaret. ABD-Çin karşılıklı olarak ürünlere vergi getirdi. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Biden ve Jinping, 7 ay sonra ilk kez görüştü - Son Dakika
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