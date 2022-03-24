Biden ve Macron, Brüksel'deki görüşmelerinde Ukrayna'ya desteklerini yineledi - Son Dakika
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Biden ve Macron, Brüksel'deki görüşmelerinde Ukrayna'ya desteklerini yineledi

24.03.2022 20:23
Biden ve Macron, Brüksel'deki görüşmelerinde Ukrayna'ya desteklerini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Macron, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya yönelik adımları ele alan iki lider, Ukrayna halkı ve hükümetine desteklerini yineledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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