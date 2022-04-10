Biden ve Modi çevrimiçi görüşecek - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin pazartesi iki ülke ilişkilerini ele almak üzere çevrimiçi bir görüşme yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Modi'nin iki ülke ekonomisi, hükümetleri ve halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik bir çevrimiçi görüşme yapacaklarını belirtti.

İki liderin Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, küresel ekonominin güçlendirilmesi ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik, demokrasi ve refahın geliştirilmesi gibi konuları ele alacağını kaydeden Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zalimce savaşının sonucu ve bunun küresel gıda tedariği ve ham maddeler piyasasına etkilerinin azaltılması konusunda Modi ile yakın temaslarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Biden-Modi görüşmesinin, ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan enerji alımını artırmaması çağrıları yaptığı bir dönemde gerçekleşecek olması dikkati çekti.