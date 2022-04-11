Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu - Son Dakika
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Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu

11.04.2022 21:37
Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi sözü verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Modi'nin bugün 4. ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğunun açılışında çevrimiçi bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Biden ve Modi, temiz enerji, teknoloji ve askeri alanda iş birliği yanında ekonomik ve halklar arasındaki bağların genişletilmesiyle ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdü verdi." ifadesini kullanıldı.

İki liderin, Kovid-19 salgının bitirilmesi, küresel sağlık güvenliği ve gıda güvenliğinin artırılması, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin sağlaması gibi konularda da iş birliğini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, liderlerin tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için ortak amaçlar paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Rusya- Ukrayna savaşının da özellikle gıda tedariği bağlamında gündeme geldiği kaydedilerek, iki liderin bahar aylarında Tokyo'da bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu - Son Dakika
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