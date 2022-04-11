Biden ve Modi'nin çevrim içi görüşmesi başladı - Son Dakika
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Biden ve Modi'nin çevrim içi görüşmesi başladı

11.04.2022 18:56
Biden ve Modi'nin çevrim içi görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alacağı çevrim içi görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Rusya- Ukrayna savaşını ele alacağı çevrim içi görüşmesi başladı.

Biden, görüşmenin başındaki konuşmasında iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alacaklarını, Kovid-19, önemli savunma ortaklıkları gibi konuların da gündeme geleceğini belirtti.

Biden, "Geçen haftaki onlarca çocuk ve kadının ölümüne yol açan tren istasyonu saldırısı da dahil Rusya'nın korkunç saldırılarına maruz kalan Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı Hindistan'a teşekkür etmek isterim. ABD, Rusya'nın savaşının istikrarı bozucu etkileri konusunda Hindistan ile yakın temasını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

ABD ile Hindistan arasındaki ilişkilerin gitgide derinleştiğinin altını çizen Biden, Modi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Modi ise ABD ile Hindistan arasındaki ortaklığın dünyadaki birçok probleme çözüm olabileceğini vurguladı.

İkili görüşme, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam ediyor.

Biden-Modi görüşmesinin ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan enerji alımını artırmaması çağrıları yaptığı bir dönemde olması dikkati çekti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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