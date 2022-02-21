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Biden ve Putin, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenecek zirvede görüşecek - Son Dakika

Biden ve Putin, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenecek zirvede görüşecek

21.02.2022 12:55
Biden ve Putin, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenecek zirvede görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlenecek bir zirvede bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlenecek bir zirvede bir araya gelecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Biden ve Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zirvenin içeriğinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta yapılacak görüşmede hazırlanacağı aktarıldı.

Bu zirvenin düzenlenebilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Macron'un tüm taraflarla görüşmelerin içeriğine hazırlanmaya çalışacağı kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Joe Biden, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden ve Putin, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenecek zirvede görüşecek - Son Dakika


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